Mayotte : huit mois après le cyclone Chido, Elisabeth Borne attendue ce lundi pour visiter plusieurs écoles

A quelques jours de la rentrée scolaire, Elisabeth Borne est attendue à Mayotte ce lundi. La ministre de l’Éducation nationale se rend sur l’île, huit mois après le passage dévastateur du cyclone Chido afin de «constater les actions engagées, notamment en termes de reconstruction».

Elle visitera ainsi plusieurs écoles, maternelles et élémentaires, mais aussi un collège et un lycée. La ministre rencontrera également de nombreux acteurs, qui œuvrent pour que la rentrée, prévue le 26 août 2025, puissent reprendre «dans les meilleures conditions» et «pour la réussite de tous les élèves mahorais».

Des salles encore inutilisables

Huit mois après la catastrophe de Chido, de nombreuses salles de classe sont toujours inutilisables. Selon un rapport sur la chambre régionale des comptes, il manquerait encore 1.200 salles de classe dans le premier degré. Entre 3.000 et 5.000 enfants sont encore non scolarisés.

Pour rappel, dans le plan «refonder Mayotte», adopté par le Parlement, 500 millions d’euros sont prévus pour bâtir de nouveaux établissements scolaires d’ici à 2027, avec 138 millions d’euros mobilisés dès 2025.

De plus, le projet de programmation «pour la refondation de Mayotte», promulgué le 12 août dernier, a instauré la création d'un fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) spécifique à Mayotte à compter de la rentrée 2025. Ce fonds vise à assurer la continuité du financement des activités périscolaires des communes mahoraises.