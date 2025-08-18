Narcotrafic : à Nîmes, le couvre-feu pour les mineurs prend fin ce lundi, la mesure sera-t-elle pérennisée ?

En réaction à des violences liées au trafic de drogues, la ville du Gard avait instauré un couvre-feu pour les mineurs dans certains quartiers depuis le lundi 21 juillet. Près d’un mois plus tard, il prend fin ce lundi 18 août.

Nîmes avait été l’une des premières villes à instaurer une telle mesure. Depuis le 21 juillet, la municipalité interdisait aux mineurs de sortir non accompagnés entre 21h et 6h dans les quartiers les plus sensibles. Un couvre-feu motivé par un climat de forte tension marqué par des «fusillades, règlements de comptes et affrontements entre bandes», selon la mairie.

Le couvre-feu, qui visait spécifiquement les mineurs de moins de 16 ans dans quatre quartiers prioritaires, Pissevin, Mas de Mingue, Chemin-Bas et Valdegour, avait été prolongé une première fois le 1er août pour 14 jours supplémentaires. Bien que la mairie ait indiqué que la mesure était «renouvelable si nécessaire», elle n’est pour l’instant pas reconduite.

Des contrôles renforcés dans les quartiers concernés

Ces dernières semaines, la police nîmoise a intensifié ses opérations dans les secteurs visés par le couvre-feu. Les 9 et 10 août, une vaste opération de sécurité a permis de contrôler 645 personnes et 447 véhicules, avec le soutien des CRS.

Outre les infractions routières constatées, six amendes forfaitaires pour détention de stupéfiants ont été dressées et dix personnes interpellées, selon les chiffres de la police.

La municipalité a toutefois précisé que ce couvre-feu n’avait pas pour objectif d’être répressif. Pour le maire Jean-Paul Fournier, il s’agissait avant tout d’une mesure de prévention visant à «protéger les mineurs et éviter qu’ils soient exposés aux violences en cours».

Nîmes n’est pas la seule à avoir recours à ce type de dispositif. Début juillet, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, avait encouragé les maires à mettre en place de tels couvre-feux «dès la sortie des cours». Carpentras (Vaucluse), Béziers (Hérault), Triel-sur-Seine (Yvelines), Villecresnes (Val-de-Marne) ou encore Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ont également instauré des couvre-feux pour les mineurs.