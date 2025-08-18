Toute l’actu en direct 24h/24
Nord : il reconnaît sa voiture volée sur Leboncoin grâce à un indice à peine visible, le voleur appréhendé

La victime du vol a retrouvé son véhicule grâce à un détail de carrosserie. [Lionel BONAVENTURE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme victime du vol de sa voiture a retrouvé cette dernière sur le site Leboncoin, prête à être vendu par celui qui l'avait subtilisé. 

Une scène cocasse qui a permis à l'automobiliste de retrouver son véhicule. Un homme victime du vol de sa voiture, une Renault Mégane, survenu à Lille (Nord), a pu retrouver cette dernière sur le site de petites annonces Leboncoin. 

En effet, selon nos confrères de France 3 Hauts-de-France, l'homme de 37 ans a retrouvé son véhicule sur une annonce postée en ligne, grâce à un détail présent sur la carrosserie. 

Persuadé qu'il s'agit de sa voiture, malgré une plaque d'immatriculation différente de la sienne, le trentenaire a prévenu la police, qui a pris l'affaire au sérieux. 

Une opération coordonnée

Toujours selon nos confrères de France 3, les policiers lillois de la BAC se sont coordonnés avec la victime pour donner rendez-vous au vendeur. 

Le 16 août, vers 20h, le trentenaire arrive sur les lieux de l'échange, reconnaît sa Renault Mégane, avant que les policiers procèdent à l'interpellation du vendeur. 

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier, un jeune homme né en 2006 serait également l'auteur du vol. 

Elle vole pour 15 centimes d'eau dans un arrosoir, la police allemande ouvre une enquête criminelle

Sur lui, les policiers ont d'ailleurs retrouvé une fausse carte grise pour le véhicule volé. Il a finalement été placé en garde à vue.

