«Nous avons vu la mort s'abattre sur nous» : Marion Maréchal et son époux, victimes d'un grave accident de voiture, font état d'un miracle

Dans une publication sur Instagram, l'eurodéputée Marion Maréchal et son compagnon ont raconté avoir été victimes d'un grave accident de voiture samedi 16 août sur une route du sud de l'Italie.

«Nous avons vu la mort s'abattre sur nous». Alors qu'elle se trouvait en compagnie de son époux, l'ancien eurodéputé italien Vincenzo Sofo, Marion Maréchal a été victime d'un grave accident de voiture le 16 août dernier, comme expliqué par le couple sur Instagram.

«Nous avons vu la mort s'abattre sur nous, mais nous avons vraiment eu un miracle : nous en sommes sortis vivants et sans blessures graves. Merci à Dieu de nous avoir sauvés et merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus ces dernières heures», a publié sur Instagram celui qui partage la vie de l'eurodéputée et qui est membre du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia.

Un passage prolongé à l'hôpital

Selon plusieurs sources, le véhicule, circulant sur une route de Calabre, a été percuté de plein fouet par une voiture tentant d'éviter un animal présent sur la route. Les deux élus sont actuellement à l'hôpital pour le traitement de plusieurs douleurs et contusions.

Fort heureusement, leur fille âgée de 4 ans n'était pas à bord du véhicule au moment de l'accident. Ni la première fille de Marion Maréchal, issue d'une précédente relation.