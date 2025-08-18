Orages : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La canicule qui s’abat sur la France pourrait être ponctuée de coups de tonnerre : Météo-France a émis une vigilance jaune aux orages dans 19 départements, pour la journée de ce lundi 18 août.

Prudence sur la route. Pour la journée de ce lundi 18 août, Météo-France a placé 19 départements, majoritairement localisés en Bretagne et dans le Sud-Ouest, en alerte jaune pour des risques d'orages.

Météo-France

Sont concernés les Alpes-Maritimes, l’Ariège, l’Aude, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Var, la Vendée, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Jusqu'à 38 °C dans le languedoc ?

Dès le matin, des averses orageuses pourraient toucher la pointe bretonne avant de gagner, dans l’après-midi, un axe allant de la Vendée à l’estuaire de la Garonne. Plus à l’est, des nuages d’altitude parfois épais voileront le ciel des plages normandes jusqu’aux Pyrénées.

Si les températures amorcent une baisse, elles resteront élevées : 30 à 33 °C sur la majorité du territoire, autour de 34/35 °C dans le centre, et plus souvent 34 à 37 °C entre la vallée du Rhône, la Provence et l’est de l’Occitanie. Le Languedoc pourrait même approcher les 38 °C.