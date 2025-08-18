Orages : voici les 61 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 61 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce mardi 19 août.

Le ciel sera électrique ce mardi. Météo-France a en effet classé la quasi-totalité des départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages. Au total, 61 d'entre eux sont concernés.

© Météo-France

Dans le détail, il s'agit de l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers et la Gironde.

L'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Haute-Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne et l'Yonne sont également concernés. Le territoire franco-espagnol d'Andorre est aussi concerné.

Selon les prévisions de Météo-France, des «orages parfois très pluvieux» vont s'abattre «sur le sud du pays et sur la Bretagne», apportant parfois de la grêle.

D'après Keraunos, l'observatoire français des orages et de tornades, ces derniers seront plus nombreux en fin de journée, notamment près des Pyrénées. Soyez donc prudents si vous devez vous déplacerou si vous exercez une activité en extérieur.