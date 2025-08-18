Pluie-inondation : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations pour la journée de mardi 19 août.

Les habitants sont invités à faire preuve de vigilance. Alors qu’une partie importante du pays est sujette à des risques d’orages ou doit toujours faire face à la canicule, Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pluie-inondation ce mardi 19 août.

Les départements concernés sont : l’Ardèche, le Cantal, les Côtes-d’Amor, la Drôme, le Finistère, le Gard, l’Hérault, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, le Rhône ainsi que la Savoie.

A cela s’ajoute une vigilance orange canicule pour 7 départements au sein de l’Hexagone. En effet, sont touchés l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var ainsi que le Vaucluse. Une soixantaine de départements est également concernée par une vigilance jaune aux orages.

Météo-France recommande une forte prudence, principalement pour les fortes chaleurs en cette journée de mardi.