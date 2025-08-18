Soleil rouge : quel est ce phénomène impressionnant observable en France depuis quelques jours ?

Dans l’Indre, les Pyrénées-Orientales ou encore en Haute-Garonne, les fins de journée prennent une teinte particulière depuis quelques jours. Les habitants peuvent admirer un soleil rouge, une couleur due à la présence de particules fines dans l’atmosphère.

Comme dans le western «Soleil rouge» de Terence Young avec Alain Delon, l’astre brille d’une teinte inhabituelle. Le week-end des 16 et 17 août, de nombreux Français ont pu contempler un soleil orangé, voire rouge, dans plusieurs départements du sud-ouest. Tel une boule de feu, il perçait un ciel jusque-là opaque.

Spectaculaire soleil rouge 🔴🌅 observé ce 16 août sur notre @RCValdeLoire, comme dans l’@Indre36, depuis Argenton-sur-Creuse.

Couleur rouge « fluo » 🔴 due à la présence des panaches de fumée 💨 des incendies 🔥 du Portugal et de l’Espagne remontant sur la France. @AssoMeteoCVDLpic.twitter.com/ovUYWhhofR — Florentin Cayrouse (@FloC36) August 16, 2025

Les amateurs de photographie s’en sont donné à cœur joie. «Le ciel s’est embrasé de rouge. Une beauté à couper le souffle», s’enthousiasme, sur X, une internaute installée dans le sud-ouest. Des Hautes-Pyrénées à l’Indre, en passant par la Gironde et la Haute-Garonne, le spectacle a émerveillé une grande partie de la population. La cause de ce «soleil rouge» est toutefois bien moins poétique.

des particules fines traversant la france

Ce phénomène est lié aux violents incendies qui ravagent les forêts d’Espagne et du Portugal. Depuis plusieurs jours, l’ouest de la péninsule ibérique est en proie aux flammes. La fumée dégagée forme un voile ocre dans le ciel. Transportées par les vents, ces fumées, mêlées à du sable venu du Sahara, ont remonté jusqu’au golfe de Gascogne avant de redescendre vers les Pyrénées et la Méditerranée.

En la imatge del satèl·lit es pot apreciar com va arribant a Catalunya el fum procedent dels incendis de Portugal i la Península. pic.twitter.com/KnEbc0Q393 — Incendis Forestals Catalunya. 🔥 (@cat_incendis) August 17, 2025

Les particules fines accumulées créent ce voile coloré autour du soleil, visible dans les régions concernées. Si le spectacle est saisissant, ces particules peuvent en revanche s’avérer nocives pour la santé lorsqu’elles descendent dans l’air que nous respirons. Une exposition chronique peut provoquer des symptômes d’irritation et des difficultés respiratoires.

En juin dernier, des incendies au Canada avaient déjà projeté des particules fines jusque dans le ciel français. Bien que situés à plus de 8.000 kilomètres, près de Vancouver, les habitants de Libourne (Gironde) avaient alors pu observer le même phénomène : un soleil rougeoyant, aussi fascinant qu’inquiétant.