Soleil rouge : quel est ce phénomène impressionnant observable en France depuis quelques jours ?

Plusieurs internautes ont publié des photos du «soleil rouge» sur leurs réseaux sociaux. Un phénomène assez rare. [© Capture X/@floC36]
Par CNEWS
Publié le

Dans l’Indre, les Pyrénées-Orientales ou encore en Haute-Garonne, les fins de journée prennent une teinte particulière depuis quelques jours. Les habitants peuvent admirer un soleil rouge, une couleur due à la présence de particules fines dans l’atmosphère.

Comme dans le western «Soleil rouge» de Terence Young avec Alain Delon, l’astre brille d’une teinte inhabituelle. Le week-end des 16 et 17 août, de nombreux Français ont pu contempler un soleil orangé, voire rouge, dans plusieurs départements du sud-ouest. Tel une boule de feu, il perçait un ciel jusque-là opaque.

Les amateurs de photographie s’en sont donné à cœur joie. «Le ciel s’est embrasé de rouge. Une beauté à couper le souffle», s’enthousiasme, sur X, une internaute installée dans le sud-ouest. Des Hautes-Pyrénées à l’Indre, en passant par la Gironde et la Haute-Garonne, le spectacle a émerveillé une grande partie de la population. La cause de ce «soleil rouge» est toutefois bien moins poétique.

des particules fines traversant la france

Ce phénomène est lié aux violents incendies qui ravagent les forêts d’Espagne et du Portugal. Depuis plusieurs jours, l’ouest de la péninsule ibérique est en proie aux flammes. La fumée dégagée forme un voile ocre dans le ciel. Transportées par les vents, ces fumées, mêlées à du sable venu du Sahara, ont remonté jusqu’au golfe de Gascogne avant de redescendre vers les Pyrénées et la Méditerranée.

Les particules fines accumulées créent ce voile coloré autour du soleil, visible dans les régions concernées. Si le spectacle est saisissant, ces particules peuvent en revanche s’avérer nocives pour la santé lorsqu’elles descendent dans l’air que nous respirons. Une exposition chronique peut provoquer des symptômes d’irritation et des difficultés respiratoires.

En juin dernier, des incendies au Canada avaient déjà projeté des particules fines jusque dans le ciel français. Bien que situés à plus de 8.000 kilomètres, près de Vancouver, les habitants de Libourne (Gironde) avaient alors pu observer le même phénomène : un soleil rougeoyant, aussi fascinant qu’inquiétant.

