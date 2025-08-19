Ascenseurs : attention, certains modèles vont poser de sérieux problèmes de sécurité en 2026

D’ici 2026, la 2G sera officiellement arrêtée en France, suivie par la 3G. Ces coupures menacent les ascenseurs qui utilisent encore ces réseaux pour leur système de téléalarme. Si les travaux de mise à niveau ne sont pas réalisés, les appareils concernés seront mis à l’arrêt.

Si votre immeuble est équipé d’un vieil ascenseur, mieux vaut commencer à vous entraîner à prendre les escaliers. Dans les prochains mois, de nombreux ascenseurs pourraient en effet être mis en travaux, voire temporairement hors service.

La raison ? L’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G en France, encore largement utilisés par les systèmes de téléalarme permettant de prévenir en cas de panne. Dans le cas de la 2G, sa fin est annoncée pour 2026, et pour la 3G en 2029 au plus tard, selon Orange.

Conséquence : les copropriétés vont devoir investir pour moderniser leurs équipements, ce qui risque d’augmenter les charges des copropriétaires, a précisé l'AFP.

L’installation d’un appareil compatible 4G ou 5G nécessite l’intervention d’un technicien, pour un coût situé entre 1.000 et 1.500 €, hors frais de déplacement. S’ajoute à cela le coût de l’abonnement 4G ou 5G, à la charge de la copropriété.

Non-conformité : certains ascenseurs risquent l’arrêt

Au total, 300.000 ascenseurs sont concernés par cette situation. Malheureusement, ce type de travaux doit être voté en assemblée générale de copropriété, un processus qui prend souvent beaucoup de temps. «La fin des réseaux 2G et 3G, prévue à très court terme, va rendre très difficile, sinon impossible, la mise à niveau dans les délais requis», alerte la Fédération des ascenseurs.

À noter : si les travaux ne sont pas réalisés, les ascenseurs concernés seront mis à l’arrêt, car non-conformes aux normes de sécurité.

Cette mise à l’arrêt pourrait avoir des conséquences dramatiques dans certains immeubles, notamment les tours ou les résidences accueillant des personnes âgées.

En France, on ne compte que neuf ascenseurs pour 1.000 habitants, un chiffre bien inférieur à celui de l’Espagne ou de l’Italie, et qui pourrait encore diminuer dans les années à venir.

