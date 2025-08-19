Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 5 départements du sud du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mardi 19 août.

La chaleur continue de frapper le sud de l'Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé cinq départements du sud du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mardi 19 août.

Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault sont ainsi concernés.

Même si l'épisode caniculaire s'est terminé sur une grande partie du territoire, le mercure affichera encore des valeurs élevées dans le sud, avec des valeurs comprises entre 30°C à Marseille (Bouches-du-Rhône), 26°C à Montpellier (Hérault), ou encore 28°C à Toulon, dans le Var.

Néanmoins, de l'air plus froid va progressivement rafraîchir l'atmosphère et provoquer l'éclatement d'orages parfois violents. Les températures devraient être plus agréables dès mercredi prochain.