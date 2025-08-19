Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 5 départements en vigilance jaune au risque de canicule pour la journée du mercredi 20 août.

La canicule vit ses dernières heures. La vague de chaleur, qui a touché la France pendant une dizaine de jours, touche à sa fin et quitte le territoire par le sud-est. Les prévisionnistes de Météo-France ont ainsi placé 5 départements en vigilance jaune canicule pour ce mercredi 20 août.

Dans le détail, sont concernés : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault et le Var.  

Météo-France
Sur le même sujet Météo : fin de la canicule, perturbations orageuses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Néanmoins, cette vigilance jaune ne devrait pas être en vigueur tout au long de la journée : elle devrait être levée dans la matinée. 

En attendant le mercure se maintiendra, le matin, à 24 °C à Montpellier. Même constat à Nice, où malgré un ciel nuageux, la température devrait atteindre 26 °C. Mais ces températures devraient stagner dans l’après-midi, et se rafraichir dans la soirée.  

