Corps démembré découvert dans le métro à Paris : la victime identifiée serait un ressortissant tchadien

Une enquête a été ouverte (illustration). [LOU BENOIST / AFP]
Par Sacha Benichou , Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le cadavre démembré d'un homme découvert ce vendredi 15 août entre les stations Ternes et Courcelles (ligne 2) de métro parisien a été identifié, a annoncé le parquet de Paris à CNEWS ce mardi. Une enquête a été ouverte.  

Une découverte macabre. Le parquet de Paris a annoncé ce mardi à CNEWS avoir identifié le corps démembré retrouvé dans le métro parisien ce vendredi 15 août, entre les stations Ternes et Courcelles (ligne 2). 

Selon le ministère public, le défunt «a été identifié comme pouvant être Abdel M., né en 1999 au Tchad». Le parquet de Paris a ajouté que ce dernier résidait en situation régulière sur le territoire français. 

Contactée, la RATP a confirmé à CNEWS que l'intervention pour ce fait qualifié «d'accident grave de personne» avait engendré «une interruption de trafic de plus de deux heures sur la ligne 2» du métro parisien. 

Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat du 17e arrondissement, a ajouté le parquet de Paris. 

Les enquêteurs recherchent également la famille de la victime afin de pouvoir leur communiquer la nouvelle. 

