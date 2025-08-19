Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée du mercredi 20 août.

Gare aux débordements des cours d’eau dans ces 5 départements. En raison des intempéries prévues et du débit renforcé des cours d’eau, Météo-France a décidé d’appliquer la vigilance jaune pour 5 départements sur la journée du mercredi 20 août.

D’après les données de l'agence nationale de météorologie, les 5 départements concernés sont l’Ardèche, le Gard, l’Hérault, la Haute-Loire et la Lozère.

© Météo-France

La situation sur une bonne partie du pays risque d’être compliquée ce mercredi : des pluies orageuses sont attendues sur le centre-est, le centre et le nord-est du pays.

Sur le même sujet Orages : voici les 68 départements placés en vigilance jaune ce mardi Lire

«Les cumuls de pluie attendus pourront être localement importants. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue», prévient déjà Météo-France.

