Crues : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée du mercredi 20 août.

Gare aux débordements des cours d’eau dans ces 5 départements. En raison des intempéries prévues et du débit renforcé des cours d’eau, Météo-France a décidé d’appliquer la vigilance jaune pour 5 départements sur la journée du mercredi 20 août.

D’après les données de l'agence nationale de météorologie, les 5 départements concernés sont l’Ardèche, le Gard, l’Hérault, la Haute-Loire et la Lozère.

© Météo-France

La situation sur une bonne partie du pays risque d’être compliquée ce mercredi : des pluies orageuses sont attendues sur le centre-est, le centre et le nord-est du pays.

«Les cumuls de pluie attendus pourront être localement importants. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue», prévient déjà Météo-France.