«Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter» : une plaque en hommage aux Justes arrachée dans la banlieue de Lyon

Une plaque en hommage aux Justes, dédiée à ceux qui ont caché ou sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale au péril de leur vie, a été arrachée dans un parc de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, a indiqué mardi la mairie.

Un geste lâche. Ce mardi, la mairie de Villeurbanne (Rhône) a dénoncé l'arrachage d'une plaque commémorative dédiée aux Justes parmi les Nations.

«Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser», a réagi le maire socialiste Cédric Van Styvendael dans un communiqué, au surlendemain de l'acte de vandalisme.

Le Crif condamne l'acte antisémite

La plaque avait été installée «il y a quelques mois en hommage aux Justes villeurbannais qui ont contribué à sauver des Juifs au péril de leur vie, après que le régime de Vichy avait mis en place des lois antisémites», précise-t-il, ajoutant que la plaque sera réinstallée «d'ici à la fin de semaine».

Dans un communiqué, le Crif régional a grandement condamné le geste antisémite.«On a tronçonné l'arbre planté pour Ilan Halimi. On a profané le mur des noms au Mémorial de la Shoah. On a refusé, dans certaines mairies, d'accueillir la remise des médailles des Justes. Aujourd'hui, c'est une plaque qui disparaît. Toujours la même logique : détruire les symboles pour miner la mémoire».