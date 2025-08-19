Toute l’actu en direct 24h/24
«Les propos de Rima Hassan sont d'une gravité exceptionnelle» : l’imam Chalghoumi porte plainte contre l'eurodéputée pour incitation à la violence

Pris pour cible par l’eurodéputée LFI Rima Hassan dimanche, l’imam Chalghoumi a décidé de porter plainte contre l’élue. [Ludovic MARIN / Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Visé par une publication sur X de l’eurodéputée LFI Rima Hassan ce dimanche, l’imam Chalghoumi a annoncé ce lundi, par l’intermédiaire de son avocat David-Olivier Kaminski, le dépôt d’une plainte visant l’élue.

Une passe d’armes numérique qui prend de l’ampleur. Pris pour cible sur X par l’eurodéputée LFI Rima Hassan ce dimanche, l’imam Chalghoumi a décidé de porter plainte contre l’élue pour incitation à la violence.

«Les propos de Rima Hassan sont d’une gravité exceptionnelle : soit la démocratie est forte et elle sera poursuivie, soit elle est faible et tout lui sera permis», a affirmé l’avocat de l’imam, David-Olivier Kaminski, sur i24News ce lundi.

Cette annonce n’a pas calmé les ardeurs de Rima Hassan, qui a posté un nouvel émoji horloge sur un post X en réaction à ce dépôt de plainte.

Cette dernière a également pointé du doigt David-Olivier Kaminski pour son poste de «membre du bureau exécutif du CRIF» sur le même réseau social.

«Une véritable fatwa lancée par Rima Hassan»

Les attaques répétées de Rima Hassan à l’encontre de l’imam Chalghoumi ont fait réagir dans la sphère politique et médiatique. Ariel Goldmann, le président du Fonds Social Juif Unifié (FSJU), a dénoncé sur X «une véritable fatwa lancée par Rima Hassan».

L’avocat et vice-président de la région Normandie, Jonas Haddad, a directement traité l’eurodéputée de «mafieuse» sur la plate-forme.

Le journaliste Frédéric Haziza a comparé sur X les offensives de Rima Hassan à «des fatwas autour de la haine du Juif, de la République et de ses valeurs».

L’activiste Jérémy Benhaïm a fait part sur le même réseau d’un «soutien total» à l’imam Chalghoumi, tout en évoquant des propos «d’une gravité exceptionnelle».

L’imam Chalghoumi avait demandé sur Radio J en mars dernier le retrait de la nationalité française de l’Insoumise. 

Cette demande faisait écho à la déclaration de Rima Hassan assurant que le Hamas, qui avait lancé l’attaque du 7-Octobre en Israël, a réalisé «une action légitime du point de vue du droit international».

