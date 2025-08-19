Mort de Jean Pormanove : qu'est-ce que la plate-forme de streaming Kick, sur laquelle le décès du streamer français a été diffusé en direct ?

Le streamer «Jean Pormanove», de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août alors qu'il participait à des défis extrêmes diffusés en direct sur Kick. Quelle est cette plate-forme de streaming décriée depuis son lancement en 2022 ?

Grâce à des règles communautaires souples, une forte liberté d'expression et un programme de rémunération particulièrement généreux pour les créateurs, la plate-forme de streaming Kick s'est imposée comme une alternative plus libérale à son concurrent Twitch. Cependant, au fil du temps, elle a fait l'objet de nombreuses controverses.

Fondé en 2022 par Bijan Tehrani et Ed Craven, cofondateurs du site de paris en ligne Stake, banni lors d'une campagne contre les jeux d'argent, le service de streaming s'est distingué par une répartition des bénéfices particulièrement généreuse : 95 % pour le streamer et seulement 5 % pour la plate-forme. Plaçant cette dernière comme l'une des plus avantageuses du secteur. Elle a largement surpassé l'ancien modèle 50-50 de son concurrent, ainsi que son nouveau modèle 70-30 réservé à certains créateurs.

Des accords avec plusieurs streamers controversés

L'entreprise a également revendiqué une approche moins «punitive» de la modération, privilégiant un «dialogue constructif» avec les créateurs plutôt que «les réactions instinctives souvent associées à la culture du boycott», selon ses règles communautaires.

Cette modération plus souple lui a permis d'attirer près de 200.000 inscriptions en seulement 24 heures. En juin dernier, la plate-forme a enregistré une hausse de 26 % du nombre de streamers en direct, avec une moyenne de 4.000 à 7.000 chaînes actives simultanément.

Kick a également acquis sa notoriété en enrôlant plusieurs streamers autrefois influents sur Twitch, à l'instar de Trainwreckstv, cofondateur présumé du service, banni à plusieurs reprises à cause de propos insultants envers les femmes et avoir joué à des jeux d'argent pendant ses streams, une pratique interdite sur la plate-forme Twitch.

Adin Ross, streamer anti-LGBTQIA+ très populaire, ayant subi plusieurs suspensions pour controverses avant de quitter définitivement la plate-forme en critiquant ses règles trop strictes, aurait par ailleurs signé un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars avec Kick.

Le grand maître international d'échecs Hikaru Nakamura, BruceDropEmOff, ainsi que le vidéaste xQc ont également signé des accords avec le site de diffusion en direct la même année. Ce dernier a conclu un accord non exclusif de 70 millions de dollars sur deux ans, pouvant atteindre 100 millions avec les bonus, devenant ainsi le contrat de streaming le plus important jamais signé.

Toutefois, ces partenariats avec des créateurs controversés présageaient des dérives. En effet, dès son lancement, le service a été accusé de promouvoir les jeux d'argent auprès du jeune public. S'il faut généralement avoir au moins 13 ans, 16 ans dans l'Union européenne, pour créer un compte, la plupart des streams sont accessibles gratuitement, sans inscription.

Le site Stake, appartenant aux propriétaires de Kick, parraine de nombreux streams pour plusieurs millions de dollars. Certains contrats, comme celui à huit chiffres de Nickmercs, incluent notamment l'obligation de diffuser du contenu lié aux jeux d'argent.

Des comportements sexistes et misogynes tolérés

De plus, Kick est critiquée pour son traitement sexiste et misogyne à l'encontre des femmes, streameurs comme spectatrices. Adin Ross, qui propose régulièrement des contenus sexualisés à ses abonnés, semble bénéficier d'une grande tolérance de la part de la plate-forme, malgré plusieurs controverses, comme la diffusion de contenu pornographique à un public majoritairement mineur.

Lors de plusieurs streams, il a échangé en vidéo avec des filles en sous-vêtements, commentant leur apparence et, faisant même pression sur deux colocataires pour qu'elles aient des relations sexuelles lors d'une séquence.

Le streamer colombien Westcol s'est de son côté fait remarquer pour son comportement inapproprié envers de nombreuses femmes lors de ses diffusions en direct. Ses contenus problématiques comprennent des simulations d'actes sexuels, des danses suggestives, des bruits à caractère sexuel et des gestes déplacés, parfois diffusés sans avertissement concernant leur nature réservée aux adultes.

Le streamer américain Stackswopo diffuse quant à lui des contenus à caractère raciste et haineux auprès de sa communauté de 127.500 abonnés. Il utilise notamment Monkey, une plate-forme de chat vidéo connectant des inconnus, à l'instar d'Omegle, où les femmes, parfois mineures, sont régulièrement victimes de commentaires misogynes et abusifs, incluant des allusions au viol et au suicide.

«P***** de pute, bouge ton c*l, espèce de c******* à la peau claire» et «Tu n'es pas forte, tu es une femme. Les femmes sont douces et féminines, elles se font violer. Espèce de sale c*******, tue-toi», a-t-il notamment déclaré.

Des séquences toujours plus choquantes

Bien que Kick soit majoritairement dominé par des créateurs masculins, plusieurs femmes y sont également présentes, dont beaucoup proposent du contenu à caractère sexuel. Amouranth diffuse presque uniquement des vidéos où elle apparaît en sous-vêtements ou dans des jacuzzis, incluant des mises en scène suggestives avec des bananes, ou des séquences de douche partagées avec d'autres femmes.

Ses titres explicites, à l'instar de «Pour les hommes excités» et «gémissements sexuels», contredisent les directives de Kick qui interdisent «les représentations trop suggestives d'activités orales, anales et vaginales... et les mouvements sexuels continus et explicites», sans qu'aucune sanction ne semble être appliquée.

La plate-forme a également été le théâtre de comportements perturbateurs en public, comme ceux du streamer Johnny Somali, de son vrai nom Ismael Ramsey Khalid, connu pour harceler les habitants du Japon, jusqu'à son arrestation et son expulsion du pays après avoir provoqué une scène dans un restaurant.

Dans certaines vidéos, il écoutait de la musique forte, avec des paroles offensantes dans les transports en commun, mais avait également un comportement déplacé avec un cône de signalisation et lançait des propos racistes aux passants.

Un signalement à Pharos

La chaîne «JeanPormanove» mettait notamment en scène l'humiliation de personnes vulnérables, dont un homme handicapé sous curatelle. Ces «jeux» incluaient des violences physiques et des humiliations verbales à la demande des abonnés. La chaîne a été bannie début décembre après un salut nazi et une gifle violente en plein live.

Le streamer français est décédé dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août pendant un live particulièrement intense, après «dix jours et nuits de torture» avec des violences physiques «extrêmes» ainsi que la consommation présumée «de produits toxiques».

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice afin de déterminer les circonstances exactes du décès. La Ministre Déléguée chargée de l'Intelligence Artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, a annoncé avoir saisi l'Arcom. Elle a également effectué un signalement sur le portail officiel de signalement des contenus illicites de l'Internet, Pharos, et contacté les responsables de Kick.