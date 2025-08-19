Orages, pluie-inondation : 4 départements placés en alerte orange

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 4 départements en vigilance orange pour des risques d'orage et de pluie-inondation ce mardi 19 août, à partir de 16 h.

La fin de journée sera pluvieuse dans le sud... et sur une partie de la Bretagne. Quatre départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orage et de pluie-inondation.

Sont concernés, les départements du Gard, de la Lozère, et de l'Hérault, ainsi que les Côtes-d'Armor.

© Météo-France

Une extension de la vigilance n'est pas exclue

Selon Météo-France, les vigilances oranges seront effectives dès 15 h et jusqu'à minuit, sauf pour les Côtes-d'Armor où la prudence était déjà de mise en début d'après-midi.

«Des orages se produisent dès le début d'après-midi sur le relief et l'ensemble de la Lozère. En fin d'après-midi, les orages s'étendent aux plaines et se renforcent. Ils donnent des précipitations de l'ordre de 60 à 80 mm en très peu de temps, ils sont accompagnés d'une forte activité électrique, de grêle et de rafales de vent. Sur l'épisode on attend jusqu'à 120 mm sur le relief», écrivent les prévisionnistes.

«Un épisode pluvio-orageux se met en place du Sud-Ouest au Centre-Est ainsi qu'aux régions méditerranéennes et en Corse. Les cumuls de pluie attendus pourront localement être importants en peu de temps. Une extension de la vigilance orange n'est pas complètement exclue sur certains départements d'un quart sud-est du pays et en Corse», préviennent-ils.