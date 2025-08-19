Orages : voici les 68 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 68 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce mardi 19 août.

Le ciel sera électrique ce mardi. Météo-France a en effet classé la quasi-totalité des départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages. Au total, 68 d'entre eux sont concernés.

Dans le détail, il s'agit de l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Calvados, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, et le Gers.

L'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne et l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise sont également concernés.

Selon les prévisions de Météo-France, des «orages parfois très pluvieux» vont s'abattre «sur le sud du pays et sur la Bretagne», apportant parfois de la grêle.

D'après Keraunos, l'observatoire français des orages et de tornades, ces derniers seront plus nombreux en fin de journée, notamment près des Pyrénées. Soyez donc prudents si vous devez vous déplacer ou si vous exercez une activité en extérieur.