En Direct
Orages : voici les 81 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 81 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce mercredi 20 août.

Le risque orageux planera sur l’Hexagone ce mercredi. Météo-France a positionné 81 départements en vigilance jaune pour les orages concernant la journée de mercredi.

© Météo-France

Dans le détail, il s'agit de l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère,

Le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise. A noter que la liste de Météo-France inclut également la principauté d'Andorre.

«La majorité du pays est exposée à des précipitations et parfois à de l'orage. Les pluies orageuses sont particulièrement copieuses sur le quart nord-est, notamment de la Bourgogne-Franche-Comté au sud de la Champagne et à l'est de l'Île-de-France», a anticipé Météo-France.

«Le matin, elles s'étendent jusqu'à la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, avant que des éclaircies ne reviennent par la Manche l'après-midi. Sur le quart sud-ouest, des averses touchent essentiellement les côtes et le relief pyrénéen le matin, puis gagnent les terres dans l'après-midi. Hormis sur le sud aquitain, le risque d'orage est faible. Contrairement au sud-est, particulièrement en PACA et Corse où l'on retrouve des orages potentiellement forts», conclut l'agence nationale de météorologie.

