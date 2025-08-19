Pluie-inondation : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 36 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour cette journée du mercredi 20 août.

En effet, sont concernés : l'Aube, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loir, le Gard, l'Hérault, le Jura, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

©Météo-France

«Une bande pluvio-orageuse stagne ce mercredi du nord-est du pays jusqu'au Centre-Val-de-Loire. Les cumuls de pluie attendus pourront être localement importants. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue», a prévenu l'agence météorologique.

Toujours pour la journée de ce mercredi 20 août, 5 départements ont été placés en vigilance jaune concernant le risque de crues.