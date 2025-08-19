Thomas Bonnet : «Il faudra encore de longues heures de négociations pour parvenir à la paix»

«Il faudra encore de longues heures de négociations pour parvenir à la paix», a observé ce mardi 19 août sur CNEWS Thomas Bonnet, dans son édito de l'Heure des Pros, évoquant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, quelques jours après le sommet en Alaska, où le président américain et son homologue russe étaient réunis pour la première fois depuis plusieurs années, afin d'évoquer le dossier ukrainien.