«Il faudra encore de longues heures de négociations pour parvenir à la paix», a observé ce mardi 19 août sur CNEWS Thomas Bonnet, dans son édito de l'Heure des Pros, évoquant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, quelques jours après le sommet en Alaska, où le président américain et son homologue russe étaient réunis pour la première fois depuis plusieurs années, afin d'évoquer le dossier ukrainien.
Thomas Bonnet : «Il faudra encore de longues heures de négociations pour parvenir à la paix»
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le