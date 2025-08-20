Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée du jeudi 21 août.

Les débordements des cours d’eau devraient être moins importants ce jeudi. Après une journée de mercredi marquée par le placement de 5 départements en vigilance jaune pour des risques de crues, Météo-France a décidé de revoir à la baisse la vigilance jaune, qui ne concernera que 2 départements sur la journée du jeudi 21 août.

D’après les données de l'agence nationale de météorologie, les 2 départements concernés sont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Ce jeudi, des épisodes orageux et pluvieux sont attendus dans l'est et le sud-ouest de l'Hexagone.

