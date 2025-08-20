Haute-Savoie : une chute de pierres fait plusieurs victimes sur une route nationale

Une chute de pierres sur la RN205 dans le sens Chamonix-Passy en Haute-Savoie, a fait plusieurs victimes, passagers d'un véhicule circulant sur la route. Des opérations de secours sont en cours.

L’accident, aussi dramatique que rare, s’est produit vers 18h lorsqu’une voiture transportant quatre personnes a été violemment percutée par des rochers détachés d’une paroi bordant la route RN2025, non loin de Chamonix.

Selon France Bleu, «le rocher est tombé directement sur le toit du véhicule», dans lequel se trouvait une famille en vacances à Combloux.

Le choc a été fatal pour le fils et la belle-fille du couple, tous deux âgés de 23 ans, sont décédés sur le coup, ont confirmé le Dauphiné et Ici France Bleu quelques heures après le drame.

Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès, confiée à la Brigade de recherches (BR) de Chamonix.

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Savoie a précisé que les deux autres occupants, les parents, ont été pris en charge en urgence. Le conducteur, grièvement blessé, mais dont le pronostic vital n’est pas engagé, a été transporté à l’hôpital d’Annecy. Son épouse, plus légèrement touchée, a été hospitalisée à Sallanches.

Les opérations de sécurisation sont toujours en cours

La chute de pierres a entraîné l’interruption de la circulation sur une partie de la RN205, a indiqué la préfecture dans un communiqué. «La circulation de tous les véhicules a été interrompue dans le sens de circulation descendant, l’accès à Chamonix restant possible via le viaduc des Egratz», précise-t-elle.

Les opérations de secours et de sécurisation étaient toujours en cours en début de soirée, mobilisant 38 sapeurs-pompiers et 21 agents des forces de l’ordre.

Suite à la chute de blocs sur la commune de Passy, les opérations de sécurisation et de secours sont toujours en cours. Plus d'informations à venir en consultant le communiqué de presse ci-après. pic.twitter.com/zz4QRKoSFy — Préfète de la Haute-Savoie (@Prefet74) August 20, 2025

Selon la préfecture, «après analyse des services techniques de la RTM (Restauration des terrains de montagne), la zone de départ de la chute des blocs reste instable. La circulation demeure donc interrompue dans le sens descendant».

D’importantes perturbations de circulation sont attendues dans les prochaines heures aux abords de la zone de l’accident. Le tunnel du Mont-Blanc est notamment fermé aux poids lourds en direction de la France.