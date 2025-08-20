Intempéries : les images impressionnantes des inondations et fortes pluies en France

Alors que la France est actuellement touchée par des fortes pluies, les images des inondations se multiplient. Dans le Centre-Val de Loire, l’autoroute A11 a dû être coupée.

Après les épisodes caniculaires, place désormais aux inondations, aux routes coupées et aux coupures d’électricité : de violents orages frappent actuellement la France, provoquant d’importants dégâts et de multiples perturbations locales.

L’autoroute A11 coupée dans les deux sens

Ce mercredi 20 août, 11 départements ont été placés en vigilance orange pour pluies et inondations, dont huit le sont encore ce soir. Sur X, les images témoignant de la violence des intempéries se multiplient.

Dans le Centre-Val de Loire, l’autoroute A11 a dû être coupée dans les deux sens.

🌧️ Photo impressionnant de l'autoroute A11 inondée en Eure-et-Loir à hauteur de Chartres. La station de la ville a reçu 105 mm de pluie, un cumul remarquable ! 🌊 (© Thierry Delaunay - L'Echo Républicain) pic.twitter.com/W4GOabW0tM — Météo Express (@MeteoExpress) August 20, 2025

Fortes pluies en Eure-et-Loir : l'#A11 coupée dans les deux sens à Gasville-Oisème, plusieurs rues fermées à la circulation dans le secteur de Chartreshttps://t.co/6R86hRNRfBpic.twitter.com/70wDkdVn3p — L'Écho Républicain (@lecho_fr) August 20, 2025

🌧️ En Eure-et-Loir, on atteint les 100 mm de pluie à Chartres ! Une partie de l'autoroute A11 est inondée, ici vers l'aire de Chartres-Gasville. 🌊 (© Sylvie Andreone) pic.twitter.com/fMrI79q2Xh — Météo Express (@MeteoExpress) August 20, 2025

Dans le Rhône, entre 30 et 50 mm de pluie sont tombés en moins d’une heure, piégeant de nombreux automobilistes déjà engagés sur les routes.

Les orages ont été bien actifs cet après-midi, notamment sur le sud-est du département du Rhône et sur le nord-Isère où il est tombé 30 à 50 mm de pluie en moins d'une heure !

De nombreuses inondations et ruissellements sont signalés comme ici à Mions.

Vidéo: Manon Jay pic.twitter.com/EvOPX5qkNS — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 20, 2025

Dans certaines communes du Centre, plusieurs villages se retrouvent une nouvelle fois les pieds dans l’eau.

🌧️ L'épisode pluvieux est exceptionnel dans le nord de la région Centre. Dans l'Eure-et-Loir, la station de Chartres vient d'atteindre les 100 mm ! Des inondations sont signalées, ici à Gasville-Oisème. 🌊 (© mairie) pic.twitter.com/4Fxkjb4MIf — Météo Express (@MeteoExpress) August 20, 2025

Pour la journée du jeudi 21 août, quatre départements sont encore placés en vigilance orange pour pluies et inondations.

Il s'agit des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs ainsi que du Territoire de Belfort.