Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Intempéries : les images impressionnantes des inondations et fortes pluies en France

Sur X, les images des inondations qui ravagent actuellement la France se multiplient. [@Denis Charlet/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la France est actuellement touchée par des fortes pluies, les images des inondations se multiplient. Dans le Centre-Val de Loire, l’autoroute A11 a dû être coupée.  

Après les épisodes caniculaires, place désormais aux inondations, aux routes coupées et aux coupures d’électricité : de violents orages frappent actuellement la France, provoquant d’importants dégâts et de multiples perturbations locales.

L’autoroute A11 coupée dans les deux sens

Ce mercredi 20 août, 11 départements ont été placés en vigilance orange pour pluies et inondations, dont huit le sont encore ce soir. Sur X, les images témoignant de la violence des intempéries se multiplient.

Dans le Centre-Val de Loire, l’autoroute A11 a dû être coupée dans les deux sens. 

Dans le Rhône, entre 30 et 50 mm de pluie sont tombés en moins d’une heure, piégeant de nombreux automobilistes déjà engagés sur les routes. 

Dans certaines communes du Centre, plusieurs villages se retrouvent une nouvelle fois les pieds dans l’eau.

Pour la journée du jeudi 21 août, quatre départements sont encore placés en vigilance orange pour pluies et inondations. 

Sur le même sujet Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce jeudi Lire

Il s'agit des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs ainsi que du Territoire de Belfort. 

InondationsIntempériesMétéo-Francevigilance météo

À suivre aussi

Pakistan : près de 400 morts dans le nord du pays après les pluies de mousson dévastatrices
Inondations, glissements de terrain, torrents de boue… la mousson a fait au moins 194 morts en 24 heures au Pakistan (vidéos)
Chine : 13 morts et 30 disparus après d'importantes inondations dans le nord-ouest du pays

Ailleurs sur le web

Dernières actualités