«Je ne me voyais plus construire un avenir ici» : ces Français de confession juive ont décidé de quitter la France pour Israël

De plus en plus de Juifs français choisissent de quitter l’Hexagone pour l'État hébreu. Face à la montée de l’antisémitisme, certains estiment ne plus avoir d’avenir en France et préfèrent s’installer ailleurs, malgré les risques liés au conflit qui se déroule dans cette région du Proche-Orient.

Partir de France pour s'installer en Israël et fuir l'antisémitisme, c'est le choix de beaucoup de Français de confession juive depuis les attaques du 7 octobre 2023.

C'est notamment le cas de Noa, française juive ayant immigré en Israël et interrogée par CNEWS. «Je n’avais jamais prévu de partir vivre en Israël, moi j'ai grandi en France. J'ai beaucoup été confrontée à la bêtise humaine et à l'antisémitisme aussi. Et je pense que c'est vraiment en partie ce qui a fait que je ne me voyais plus construire un avenir en France. Je ne voulais pas ça ni pour moi, ni pour mes enfants.»

Ce phénomène est en pleine expansion dans la communauté juive de France. Selon les chiffres du ministère israélien de l'immigration, l'Alyah depuis la France a augmenté de plus 76% en 2024 par rapport à 2023.

Sentiment également partagé par Richard Abitbol, président d'honneur de la confédération juive qui s'est exprimé au micro de CNEWS : «Pour des gens de mon âge, ce n'est pas très haut le problème, mais je ne conseillerais pas à mes enfants de rester en France, ça c'est certain.»

Israël n'est d'ailleurs pas la seule destination des Français de confession juive. Certains partent pour la Grèce, le Brésil ou encore l'État de Floride, aux États-Unis.