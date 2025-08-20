«La police tue partout» : Le préfet du Val-d'Oise porte plainte contre le député LFI Aurélien Taché

Après avoir écrit sur X que «la police tue partout», Aurélien Taché, député LFI de Cergy-Pontoise, a été attaqué en justice pour diffamation par le préfet du Val d'Oise, ce mardi.

Une affaire qui ira jusqu'au tribunal. Sur les réseaux sociaux, le député LFI Aurélien Taché avait affirmé que les forces de l'ordre tuaient «partout». Une déclaration jugée «diffamatoire et injurieuse» par le préfet du Val-d'Oise, qui annonce avoir «déposé plainte», ce mardi 19 août.

«J’ai déposé plainte, ce jour, à l’encontre de Monsieur Aurélien Taché en raison de sa communication sur X, diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val-d’Oise», peut-on lire sur le compte de Philippe Court, préfet du Val d'Oise, sur le même réseau social.

Dans ce post sur X, il demande également à l'élu de Cergy-Pontoise de retirer le message pour lequel il est poursuivi, qu'il juge «déshonorant» pour lui. Il n'oublie pas de réitérer «tout son soutien aux policiers et gendarmes dans l’exercice de leurs missions».

«Aucune intimidation ou menace ne nous fera céder»

A ce stade, Aurélien Taché n'a pas modifié ni supprimé sa communication, publiée quelques heures plus tôt, ce lundi 18 août.

Le député originaire de Niort avait écrit ces mots pour mettre en avant une «marche blanche» organisée pour Gabriel Bée, tué par balle par un gendarme dans la nuit du 20 au 21 mai. A ce stade de l'enquête, l'officier auteur des tirs mortels bénéficie de la légitime défense.

Malgré les poursuites judiciaires, Aurélien Taché a pu compter sur le soutien de l'un de ses collègues de la France insoumise, le député de la Seine-Saint-Denis, Thomas Portes. Celui-ci a même surenchéri : «Aucune intimidation ou menace ne nous fera céder dans le combat que nous menons aux côtés des familles de victimes de violences policières». Il insiste même en soulignant «une réalité : en France la police tue».

«Les policiers, comme les gendarmes, sont au service de nos concitoyens»

Ce message a été vivement critiqué par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, qui lui a entre autre répondu que «non, la police ne tue pas».

Soutien total à mon collègue Philippe Court. Non, Monsieur le député, la police ne tue pas. Les policiers, comme les gendarmes, sont au service de nos concitoyens et assurent leur sécurité, comme celle des élus de la République qu’ils respectent. Chacune de leur intervention est… https://t.co/Fyg3iMbfbO — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) August 19, 2025

Il n'a pas oublié également de se montrer solidaire avec les forces de l'ordre : «Les policiers, comme les gendarmes, sont au service de nos concitoyens et assurent leur sécurité, comme celle des élus de la République qu’ils respectent».