Nantes : un conducteur interpellé avec 3,40 g d’alcool, une bouteille de pastis ouverte et son fils de 9 ans à l'arrière

Un conducteur a été interpellé ce lundi 18 août et placé en garde à vue à Rezé (Loire-Atlantique) après avoir été contrôlé positif à l'alcootest à hauteur de 3,40 grammes par litre de sang.

Le trentenaire se trouvait notamment en compagnie de son fils de 9 ans, assis à l’arrière du véhicule. Remarquant une forte odeur dans l'habitacle, les policiers ayant procédé au contrôle ont découvert une bouteille de pastis ouverte.

Au commissariat, l'homme, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires s'est vu retirer son permis de conduire.

Une ordonnance pénale aurait été délivrée à son encontre par le parquet de Nantes, pour conduite en état d'ivresse.