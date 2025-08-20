Orages : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune orages pour cette journée du jeudi 21 août.

Le ciel va gronder. Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune orages pour cette journée du jeudi 21 août.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, la Charente, la Haute-Corse, la Corrèze, la Charente-Maritime, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne.

©Météo-France

«Une bande pluvio-orageuse continue de s'enrouler mercredi et jeudi autour d'une dépression centrée sur l'ouest du pays. Du nord-est du pays jusqu'au Centre-Val de Loire, et surtout sur le Grand Est, des cumuls de pluie localement importants sont possibles», indique l'agence météorologique.

Toujours pour cette journée du jeudi 21 août, cinq départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation. Il s'agit du Doubs, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de Belfort.