Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le ciel va gronder. Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune orages pour cette journée du jeudi 21 août.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

«Le matin, des pluies modérées persistent sur le Nord-Est et l'ouest des Pyrénées, elles sont plus éparses des Alpes au Massif central et au Sud-Ouest. L'après-midi, les averses se replient sur la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes du sud et les Pyrénées et leur piémont, en prenant un caractère orageux sur le relief», indique l'agence météorologique.

Toujours pour cette journée du jeudi 21 août, cinq départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation. Il s'agit du Doubs, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de Belfort.