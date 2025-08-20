Pluie-inondation : voici les 11 départements en alerte orange ce mercredi

Après une longue période caniculaire sur l'ensemble du pays, des pluies intenses risquent de s'abattre sur une partie de l'Hexagone. 11 départements ont ainsi été placés vigilance orange pour un risque de fortes précipitations voire d'inondations.

Le retour de la pluie. Ce mercredi, onze départements ont été placés par Météo-France en alerte orange pour pluie et inondation. Ces phénomènes pluvieux se concentreront notamment dans le centre et l'est du pays.

Voici les départements concernés par cette alerte orange : l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l'Yonne, la Nièvre, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Doubs et le Haut-Rhin.

© Météo-France

Cette alerte prendra effet à partir de 9h et ne se terminera qu'en fin de soirée, dans la nuit de mercredi 20 août au jeudi 21 août. En plus de ces 11 départements touchés par la vigilance orange, 25 autres départements, dans la même région, dans le sud-ouest et en Corse, font l'objet de la même alerte, au niveau jaune.

© Météo-France

Ces pluies vont notamment avoir pour conséquence de rafraîchir définitivement des températures qui étaient progressivement en train de tomber, en ce début de semaine. Ainsi, ce mercredi après-midi, on attend seulement 20 °C à Paris, 21 °C à Strasbourg, 22 °C à Lyon, 23 °C à Bordeaux, ou encore 25 °C à Marseille. Les seuls départements où il fera encore chaud sont la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, où on enregistrera 31 °C.