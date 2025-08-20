Pluie-inondation : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

L'institut national de météorologie Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du jeudi 21 août.

Les habitants de ces territoires sont invités à faire preuve de vigilance. Alors que l’épisode de canicule tend à s’estomper, Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du jeudi 21 août.

Sont concernés par cette alerte l’Aube, la Côte-d’Or, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Bas-Rhin, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et l’Yonne.

A noter que le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort ont, quant à eux, été placés en vigilance orange.

Au sujet des territoires placés en alerte jaune, celle-ci devrait être effective jusqu’à 23 heures environ selon Météo-France.