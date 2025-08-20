Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août. 

Des territoires où les niveaux des cours d'eau devront être surveillés. Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août. 

Ainsi, sont concernés : le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort. 

©Météo-France

«Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics», a prévenu l'agence météorologique. 

A noter que 14 autres départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août. 

Sur le même sujet Météo : fin de la canicule, perturbations orageuses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Il s'agit de l'Aube, la Côte-d'Or, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et l'Yonne. 

pluieInondationdépartements

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Pluie-inondation : voici les 11 départements en alerte orange ce mercredi
Pluie-inondation : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités