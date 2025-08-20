Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août.

Ainsi, sont concernés : le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

©Météo-France

«Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics», a prévenu l'agence météorologique.

A noter que 14 autres départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août.

Il s'agit de l'Aube, la Côte-d'Or, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et l'Yonne.