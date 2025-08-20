Un pilote de parapente et sa belle-soeur décèdent lors d’un vol devant leur famille

Deux personnes pratiquant le parapente ont été victimes d’un tragique accident ce lundi 18 août. Aux alentours de 20h, un pilote expérimenté et sa belle-sœur ont trouvé la mort sous les yeux de leur famille.

Une soirée d’été qui a tourné au drame. Lundi 18 août, vers 20h, un parapente biplace s’est écrasé peu après son décollage à Allevard, en Isère, faisant deux morts, rapporte Le Dauphiné Libéré. La voile de l’engin se serait brutalement refermée, provoquant une chute fatale.

Selon les premiers éléments, la météo aurait joué un rôle déterminant. Les fortes chaleurs de ces derniers jours auraient rendu le vol particulièrement délicat.

Aux commandes, un parapentiste aguerri de 57 ans, habitant de Theys, qui possédait toutes les qualifications pour piloter en biplace. À ses côtés, sa belle-sœur de 50 ans, venue passer quelques jours de vacances depuis l’Eure.

Un drame vécu directement par leurs proches

Le choc est d’autant plus violent que plusieurs membres de la famille assistaient à la scène, dont le mari de la passagère. Ce dernier a vu son épouse ainsi que son frère perdre la vie sous ses yeux.

Des témoins ont immédiatement tenté de réanimer les deux victimes en pratiquant des massages cardiaques. Mais à l’arrivée des secours, les deux quinquagénaires ont été déclarés morts.

«C’est une tragédie inimaginable, toute une famille est touchée. L’époux de la passagère a perdu en même temps sa femme et son frère», a confié la maire d’Allevard, profondément choquée.