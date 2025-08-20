Val-d'Oise : un élu d'Ermont visé par un nouvel incendie criminel

L'élu d'opposition DVD à la mairie d'Ermont (Val-d'Oise) Youcef Khinache a de nouveau été visé par un incendie à son domicile. Il y a à peine deux mois, les locaux de sa société avaient déjà pris feu.

Des menaces persistantes et inquiétantes. Youcef Khinache, élu DVD à la mairie d'Ermont (Val-d'Oise) a de nouveau été visé ce mardi par un incendie criminel sur sa propriété.

En juin dernier, l'entreprise de ce dernier avait subi le même sort. En effet, les faits se seraient déroulés aux alentours d'1h du matin, entre les lundi 18 et mardi 19 août, selon nos confrères du Parisien.

L'élu municipal n'était, tout comme sa famille, pas présent à son domicile au moment des faits. Aucun blessé n'a donc heureusement été déclaré.

«Quelle que soit la personne, je trouve inadmissible que quelqu'un se fasse agresser. Quelle que soit sa couleur politique ou sa religion. C'est insupportable», a dénoncé au micro de CNEWS un habitant de la commune.

Pour l'heure, une enquête a été ouverte sur ces faits, et de nombreuses personnalités politiques à l'image de Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France, Laurent Mazaury, député des Yvelines ou encore le maire de la commune, Xavier Haquin, ont dénoncé publiquement cette agression.