Antisémitisme : l'avocat Alain Jakubowicz appelle tous les maires de France à planter un arbre en hommage à Ilan Halimi

Interrogé dans l'Heure des Pros sur CNEWS, l'avocat Alain Jakubowicz a lancé un appel à l'intention des maires de France : ce dernier souhaiterait que chaque ville plante un arbre en hommage à Ilan Halimi, tué par le gang des barbares il y a presque 20 ans.

Un symbole fort dans la lutte contre l'antisémitisme. Sur CNEWS, l'avocat Alain Jakubowicz a déclaré qu'il ne fallait «pas baisser les bras face à ces décérébrés», alors qu'un arbre en hommage à Ilan Halimi, victime du gang des barbares en 2006, a été récemment abattu de manière sauvage.

Il a notamment une nouvelle fois appelé à ce que les maires de France plantent un arbre en hommage à ce dernier pour montrer que la France résiste à l'antisémitisme.

«Il y a déjà des gens qui sont manifestés sur les réseaux sociaux, très peu nombreux pour l'instant. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre contact avec David Lisnard, le président de l'association des maires de France», explique-t-il.

Un symbole fort

«J'appelle les maires et surtout les Français à être aux côtés de leur maire, de l'interpeller», a demandé l'avocat, appelant les Français à ne pas baisser les bras dans la lutte contre l'antisémitisme.

Ce mercredi, Alain Jakubowicz a publié une lettre chez Marianne dans laquelle il s'est adressé aux maires de France, rappelant le tronçonnage d'un olivier en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine.

«Dans un contexte que chacun connaît depuis le 7 octobre 2023, nous ne savons plus quoi faire face à l’exhibition permanente des outrances antisémites qui délivrent, chaque jour, toutes les autorisations pour haïr, injurier, agresser, violer des Français parce qu’ils sont juifs et au motif de la situation en Israël et à Gaza», a-t-il écrit, avant de proposer cet acte pour rendre hommage à cette victime de l'antisémitisme.