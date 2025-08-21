Crues : voici l'unique département placé en vigilance jaune ce vendredi

Seulement un département a été placé en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée du vendredi 22 août.

Un danger moindre. Alors que deux départements étaient en vigilance jaune pour risques de crues ce jeudi, Météo-France a réduit cette alerte à un seul département pour le vendredi 22 août.

© Météo-France

Les habitants d'Eure-et-Loir devront rester vigilants face aux risques de crues pouvant causer des débordements localisés ou des montées d'eau rapides et dangereuses, particulièrement pour les activités exposées ou saisonnières, selon l'agence nationale de météorologie.

Les prévisionnistes ont indiqué que la montée des eaux va continuer dans la partie supérieure de la rivière Eure. En raison de la hausse du niveau d'eau enregistrée par les stations de mesure à Charpont et Montreuil-sur-Eure, des débordements localisés pourraient se produire dans la partie aval de ce même tronçon de rivière au cours des prochaines vingt-quatre heures.

En parallèle, les Alpes-Maritimes ainsi que la Corse du Nord et du Sud ont été placés en vigilance jaune pour risques d'orages vendredi.