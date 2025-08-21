Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Détention de Rédoine Faïd : le braqueur a quitté la prison de Vendin-le-Vieil pour un autre établissement

Le braqueur multirécidiviste a été transféré à la prison de Condé-sur-Sarthe. [Benoit PEYRUCQ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd a quitté la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), escorté par le GIGN ce jeudi 21 août, pour être transféré vers l’établissement pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, en Normandie. 

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, à l'isolement depuis plus de dix ans, a été transféré jeudi par hélicoptère de sa prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de Calais) vers celle de Condé-sur-Sarthe (Orne)

Son transfert intervient un mois après que la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai (Nord) a jugé ses conditions de détention «contraires à la dignité humaine». La cour avait donné un mois à l'administration pénitentiaire pour les assouplir. 

Pour rappel, le braqueur multi-récidiviste avait déjà réussi plusieurs évasions dont une depuis sa cellule de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018. 

Sur le même sujet Redoine Faïd : le braqueur multirécidiviste entame une grève de la faim pour exiger la fin de son isolement Lire

Rédoine Faïd avait de son côté regretté faire l'objet de «mesures préventives d'isolement, sans cesse renouvelées, qui limitent ses activités et ses interactions sociales, que tous ses parloirs sont soumis à un hygiaphone [une vitre de plexiglas qui sépare ses parloirs], qui l'empêchent de toucher ses proches et qu'il est inscrit au répertoire DPS (détenu particulièrement signalé)».

Véritables forteresses high-tech, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont les deux premières prisons à avoir été sélectionnées pour accueillir les plus gros narcotrafiquants de France. Près de 90 détenus de cette catégorie ont déjà été transférés à Vendin depuis fin juillet.

Un détenu libérable en 2057

Rédoine Faïd, 53 ans, a été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-etMarne) en juillet 2018. 

Sur le même sujet «Rédoine Faïd dispose d'une douche individuelle dans sa cellule» : ce surveillant de prison s'étonne de l'indignation de la Justice à propos des conditions de détention du braqueur Lire

Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale, et une précédente évasion en 2013. Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.

Faits diversPrisonRedoine Faïd

À suivre aussi

Seine-Saint-Denis: une septuagénaire retrouvée morte chez elle à Bobigny, une enquête pour meurtre ouverte
Paris : des policiers blessés dans le 17e arrondissement, deux individus interpellés dont un qui serait sous OQTF
Un bébé retrouvé «en état de putréfaction avancé» en Guadeloupe, sa mère placée en détention

Ailleurs sur le web

Dernières actualités