Détention de Rédoine Faïd : le braqueur a quitté la prison de Vendin-le-Vieil pour un autre établissement

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, à l'isolement depuis plus de dix ans, a été transféré jeudi par hélicoptère de sa prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de Calais) vers celle de Condé-sur-Sarthe (Orne)

Son transfert intervient un mois après que la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai (Nord) a jugé ses conditions de détention «contraires à la dignité humaine». La cour avait donné un mois à l'administration pénitentiaire pour les assouplir.

Pour rappel, le braqueur multi-récidiviste avait déjà réussi plusieurs évasions dont une depuis sa cellule de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018.

Rédoine Faïd avait de son côté regretté faire l'objet de «mesures préventives d'isolement, sans cesse renouvelées, qui limitent ses activités et ses interactions sociales, que tous ses parloirs sont soumis à un hygiaphone [une vitre de plexiglas qui sépare ses parloirs], qui l'empêchent de toucher ses proches et qu'il est inscrit au répertoire DPS (détenu particulièrement signalé)».

Véritables forteresses high-tech, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont les deux premières prisons à avoir été sélectionnées pour accueillir les plus gros narcotrafiquants de France. Près de 90 détenus de cette catégorie ont déjà été transférés à Vendin depuis fin juillet.

Un détenu libérable en 2057

Rédoine Faïd, 53 ans, a été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-etMarne) en juillet 2018.

Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale, et une précédente évasion en 2013. Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.