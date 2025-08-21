Détention de Rédoine Faïd : les conditions de détention du braqueur multirécidiviste assouplies ce jeudi ?

La Cour d'appel de Douai doit rendre sa décision ce jeudi 21 août au sujet de l’assouplissement des conditions de détention de Rédoine Faïd, incarcéré depuis des années et libérable en 2060.

L'ancien braqueur verra-t-il son incarcération être modifiée ? La Cour d'appel de Douai doit rendre ce jeudi 21 août sa décision au sujet d'un assouplissement des conditions de détention de Rédoine Faïd, détenu à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

En effet, le braqueur multi-récidiviste qui avait déjà réussi plusieurs évasions dont une depuis sa cellule de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018, serait incarcéré dans des conditions qualifiées de «contraires à la dignité humaine», selon un juge d'application des peines du tribunal de Béthune (Pas-de-Calais).

«Une détérioration de son état de santé»

Toujours selon cette source, le niveau de sécurité appliqué à son pédigrée au sein de la prison «entraîne une détérioration de son état de santé physique et psychique causée par un isolement sensoriel et social».

Le braqueur libérable en 2060 a de son côté regretté faire l'objet de «mesures préventives d'isolement, sans cesse renouvelées, qui limitent ses activités et ses interactions sociales, que tous ses parloirs sont soumis à un hygiaphone [une vitre de plexiglas qui sépare ses parloirs], qui l'empêchent de toucher ses proches et qu'il est inscrit au répertoire DPS (détenu particulièrement signalé)».

Concernant la prison hautement sécurisée de Vendin-le-Vieil, où Gérald Darmanin a promis d'incarcérer les détenus les plus dangereux de l'Hexagone, un autre détenu a fait l'objet d'une ordonnance judiciaire quant à l'assouplissement, par l'administration pénitentiaire, de ses conditions de détention.