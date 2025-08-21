Feux de poubelles, projectiles, barricades… Le festival d’Aurillac en proie à la violence

Mercredi 20 août, des violences ont éclaté à Aurillac (Cantal), lors de la première soirée du festival de rue. Plus de 300 personnes ont attaqué les forces de l’ordre en leur lançant des pavés.

Un premier jour de festival agité. En marge du festival international de théâtre de rue, des violences ont éclaté dans le centre d’Aurillac (Cantal), mercredi 20 août au soir, opposant les forces de l’ordre à un groupe d’émeutiers. Selon les informations relayées par l’AFP, la tension est montée après l’arrestation d’un individu ayant tagué la devanture d’une banque.

Tout a commencé vers 23h30. Un groupe de personnes, à moitié masquées, s’est opposé aux forces de l’ordre sur une place du centre-ville, s’en prenant à des abribus et à de nombreux commerces, lançant des projectiles sur les CRS, allumant des feux de poubelles.

Entre lancés de pavés et construction de barricades

Au total, plus de 300 personnes ont déferlé dans les rues d’Aurillac. Plusieurs individus n’ont pas hésité à desceller des pavés pour les lancer sur les forces de l’ordre ou pour construire des barricades.

Les CRS ont alors répliqué avec des gaz lacrymogènes, finissant par repousser les groupes les plus virulents vers des rues adjacentes. Pour l’heure, aucun bilan sur de possibles interpellations n’a encore été communiqué.

Le festival d'Aurillac rassemble 3.000 artistes

«On ne peut pas laisser ces black-blocs aux discours anarchistes casser notre ville et notre festival», a dénoncé le maire de la commune auvergnate, Pierre Mathonier (PS) auprès de l’AFP. Chaque année, l’événement rassemble 3.000 artistes et environ 180.000 visiteurs jusqu’au 23 août.

Ce n’est pas la première fois que des dégradations ont lieu en marge du festival. En 2023, et à l’issue d’une manifestation de soutien à une femme poursuivie en justice pour «exhibition sexuelle» après s’être promenée seins nus, des dégradations avaient été commises par des manifestants. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avait alors estimé à 250.000 euros les dégradations commises.