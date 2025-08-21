Hauts-de-Seine : un enfant de trois ans meurt dans l'incendie d'une maison, sa mère et son frère dans un état critique

À Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), l'incendie d'un pavillon a coûté la vie à un enfant de 3 ans ce jeudi 21 août. Les circonstances ayant provoqué ce drame sont encore inconnues.

Une tragédie sans nom. Un enfant de trois ans est décédé ce jeudi 21 août dans l'incendie d'une maison à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Son frère jumeau et leur mère ont été transportés à l'hôpital dans un état critique, a appris l'AFP de source policière.

Des policiers en intervention en face de la rue Pierre-Brossolette ont alerté les sapeurs pompiers après avoir repéré de la fumée s'échappant d'une fenêtre d'un pavillon, composée de trois logements et mitoyenne d'une habitation semblable. Constatant également de la fumée sous la porte, ils ont décidé la défoncer en l'absence de réponses des habitants.

Les agents ont alors découvert une femme tenant ses deux enfants. En voyant les policiers, elle aurait posé les enfants par terre, avant de retourner dans la maison en flammes. Un embrasement soudain se serait alors produit, empêchant toute intervention des policiers, selon les informations rapportées par nos confrères du Parisien.

Leur pronostic vital toujours engagé

À l'arrivée des pompiers, la mère et les deux enfants étaient inconscients, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré près de deux heures d'efforts des secours, un des jumeaux n'a pas survécu. Vers 18h, la mère et l'autre enfant ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital, leur pronostic vital restant engagé en fin de journée.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont rapidement maîtrisé l'incendie, mobilisant 70 pompiers et une vingtaine de véhicules. Nombre d'entre eux sont restés sur place pour prévenir toute reprise du feu.

Des policiers étaient également présents pour effectuer des prélèvements dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre afin de déterminer l'origine du sinistre.

Dans une ruelle proche de la Seine, des proches de la famille se sont rassemblés devant la maison ravagée, certains à genoux et en pleurs, a constaté un journaliste de l'AFP.