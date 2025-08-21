Lutte contre le trafic de drogue : Bruno Retailleau attendu en Martinique et en Guadeloupe

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est attendu en Martinique, puis en Guadeloupe, dès ce jeudi 21 et jusqu'au samedi 23 août. Un déplacement dans les territoires ultramarins dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, une des priorités du locataire de Beauvau.

Face à la prolifération de la drogue dans certains territoires d’Outre-mer, Bruno Retailleau prône la fermeté et l’action. De ce fait, le ministre de l’Intérieur est attendu en Martinique et en Guadeloupe, dès jeudi et jusqu'à samedi.

Lors de son déplacement, le locataire de Beauvau entend évaluer la montée de la délinquance dans ces territoires ultramarins, et engager un dialogue opérationnel avec les parties prenantes locales.

Sur les deux territoires, les autorités s'alarment de la circulation massive des armes, sur fond de narcotrafic.

Une France «sans zone blanche»

Le ministre de l’Intérieur souhaite ainsi donner des gages aux élus locaux, demandeurs de mesures pour lutter contre l’insécurité et le trafic de drogue. Lors de plusieurs interventions au Sénat, Bruno Retailleau avait annoncé un plan de bataille renforcé contre ce fléau.

Un plan qui passe par l’instauration de contrôles systématiques aux aéroports, des scanners mobiles dans les ports, l’utilisation accrue de drones et radars ou encore le déploiement de gendarmes.

Sur le plan judiciaire, les chefs de cour de Guadeloupe ont eux demandé notamment le renfort de cinq magistrats supplémentaires et la création d'un pôle infra-JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée) à Pointe-à-Pitre.

Un rapport de l’Office anti-stupéfiants, datant du début du mois d’août a considéré que la France est désormais «sans zone blanche» face à la prolifération de cocaïne. Un «tsunami blanc», selon le ministre de l’Intérieur.

Une explosion des saisies

Au premier semestre de 2025, les forces de l’ordre ont intercepté 37,5 tonnes de cocaïne en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Un chiffre en hausse de 45 % par rapport à 2024. Le 15 juillet dernier, 5 tonnes de cocaïne ont été saisies au large de la Martinique.

Les Antilles françaises sont devenues un point de transit privilégié entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe.

En avril, le préfet de Martinique rappelait à l'AFP qu'en raison de sa proximité avec les pays producteurs de cocaïne, la Martinique est «en première ligne» du narcotrafic. Plus de la moitié des 54 tonnes de cocaïne saisies en France en 2023 l'ont été dans sa zone de compétence, ajoutait-il.