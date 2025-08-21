Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 22 août. 

Le ciel devrait gronder dans le sud-est de l'Hexagone. Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 22 août. 

Sont concernés : les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Toujours pour cette journée de vendredi, l'Eure-et-Loire est également placé en vigilance jaune pour des risques de crues, d'après Météo-France. 

Les prévisionnistes informent qu'il est important d'être attentif à l'arrivée de ces orages, bien qu'il ne s'agisse que d'une vigilance jaune. 

