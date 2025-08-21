Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août.

Des territoires où les niveaux des cours d'eau devront être surveillés. Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pluie-inondation pour cette journée du jeudi 21 août.

Ainsi, sont concernés : le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics», a prévenu l'agence météorologique.

A noter que 13 autres départements sont en vigilance jaune pour le même risque.