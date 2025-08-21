«Servants d’autel» : tout savoir sur le pèlerinage national des enfants de chœur qui commence ce jeudi

Dans le cadre de l’Année jubilaire 2025, un pèlerinage national d’une semaine est proposé aux servants d’autel à compter de ce jeudi 21 août et jusqu'au 28 août prochain.

Près de 1.000 servants d'autel venus de toute la France partiront ce jeudi pour Rome (Italie) afin de participer au Jubilé, «Année sainte», célébré tous les vingt-cinq ans par l'Église catholique. L'événement se déroulera jusqu'au 28 août, sur le thème : «Servir, chemin d'espérance».

Les jeunes de 18 à 35 ans partiront en fin d'après-midi vers Lyon (Rhône), première étape du pèlerinage. Ils y découvriront la Basilique Notre-Dame de Fourvière et participeront à la célébration d'ouverture à la cathédrale.

Vendredi 22 août, ils arriveront à Turin pour découvrir la figure de Don Bosco, saint patron des éditeurs, des éducateurs, des apprentis et des prestidigitateurs, ainsi que son disciple Dominique Savio, saint patron des jeunes. Cette visite se déroulera au Valdocco, association menant des actions éducatives, préventives et d'insertion depuis 1995.

une audience avec le Pape Léon XIV lundi

Le groupe se rendra ensuite à Bologne le samedi 23 août 2025 pour un pèlerinage à San Lucca et une rencontre avec les frères prêcheurs, communément appelés dominicains, afin de découvrir le fondateur de l'ordre, Saint Dominique.

À Assise dimanche, c'est celui des Frères mineurs, ou franciscains, qui les accueillera pour célébrer et explorer la vie de leur fondateur, Saint-François, guidé par son amour radical de la pauvreté.

Les servants d'autel arriveront le lundi 25 août au matin pour une audience avec le Pape Léon XIV à Rome, suivie du passage de la Porte Sainte et d'une célébration à la Basilique Saint-Pierre.

Le lendemain, tous les groupes se rassembleront à Saint-Paul-Hors-les-Murs pour une célébration, suivie d'un rendez-vous aux Catacombes de Saint Calixte pour une catéchèse et une célébration d'envoi mercredi 27 août. Ils repartiront vers les diocèses de France le jeudi 28 août 2025.