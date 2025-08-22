50e anniversaire de l'Affaire d'Aléria : quel est cet événement considéré comme l'acte fondateur du nationalisme corse ?

Il y a cinquante ans jour pour jour, l’occupation d’une cave viticole à Aléria (Haute-Corse) a viré au drame, coûtant la vie à deux gendarmes. Un événement qui a marqué au fer rouge l’histoire contemporaine de la Corse et a posé les bases du nationalisme insulaire.

Un coup de force qui est devenu un symbole corse. Le 22 août 1975, l’occupation d’une cave viticole à Aléria par une poignée de militants corses s’est achevée dans le sang. Deux gendarmes mobiles y ont trouvé la mort, scellant l’acte fondateur du nationalisme corse moderne.

À l’origine, tout est parti d’une dénonciation de fraude massive aux subventions viticoles et d’un sentiment de spoliation chez les agriculteurs corses. Dans un climat de crise agricole, marqué par la colère des petits producteurs locaux face à l’enrichissement jugé illégitime de certains viticulteurs installés sur l’île, le docteur Edmond Simeoni, leader de l’Action pour la renaissance de la Corse (ARC), a choisi de frapper un grand coup. Avec une quinzaine de militants, il a décidé d’occuper la cave Depeille, symbole de ces dérives, dans la plaine orientale.

L’opération se voulait d’abord pacifique et médiatique : il s’agissait de dénoncer publiquement un système économique perçu comme injuste et largement tourné vers les intérêts extérieurs, au détriment des producteurs corses. «Nous avons voulu révéler l’injustice d’un système économique qui profitait à des intérêts extérieurs», expliquait Simeoni dans Corse-Matin en 2015, revenant sur cet épisode devenu un tournant de l’histoire contemporaine de l’île.

1.200 gendarmes mobiles déployés

Face à ce défi, l’État a déployé les grands moyens. Plus de 1.200 gendarmes mobiles ont été déployés pour déloger les occupants. Le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, avait dénoncé une «rébellion armée» menaçant l’ordre public.

L’assaut a dégénéré : deux gendarmes ont été tués et plusieurs personnes ont été blessées. Des images de l’INA ont montré la violence de l’affrontement et la stupeur des habitants.

Le choc et ses répercussions

L’affaire a secoué la France entière. Pour certains, Aléria a illustré la dérive d’un mouvement régionaliste devenu violent. Pour d’autres, c’était un électrochoc. Cinquante ans plus tard, le souvenir est resté brûlant. Entre mémoire douloureuse et héritage revendiqué, Aléria continue de diviser.

Un demi-siècle après les faits, cet épisode tragique demeure l’un des moments fondateurs de la vie politique corse. Cet évènement a durablement marqué les relations entre Paris et l’île de Beauté.