Antisémitisme : une croix gammée et des insultes taguées sur des maisons à Villeneuve-la-Guyard, dans l'Yonne

Le 18 août dernier, des inscriptions haineuses et antisémites ont été découvertes sur les murs de plusieurs maisons à Villeneuve-la-Guyard, dans l'Yonne Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Croix gammées, insultes... Le 18 août dernier, des habitants se sont réveillés avec des messages de haine tagués sur les murs de leurs maisons, à Villeneuve-la-Guyard, dans l'Yonne.

«Je suis complètement choquée. Tout le monde ici est choqué et on ne sait pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas pourquoi. Nous ne sommes pas juifs, mais nous comprenons ce que ce tag signifie. C'est le synonyme de racisme et de haine», a confié l'une des propriétaires des maisons visées, à CNEWS.

«ça rappelle une histoire un peu sombre»

Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre et dans cette commune paisible d'environ 3.500 habitants, l'affaire est prise très au sérieux par le maire.

«Ce n'est pas quelque chose d'habituel à Villeneuve-la-Guyard. Il y a une enquête de gendarmerie qui est en cours. On a travaillé sur la vidéoprotection en lien avec la gendarmerie. On peut leur donner les informations. C'est quelque chose de grave et on ne veut pas que ça soit passé sous silence», affirme Dominique Bourreau, maire PS de Villeneuve-la-Guyard, auprès de CNEWS.



Un avis partagé par d'autres habitants de la commune. «C'est inadmissible. On doit respecter les gens qui vivent avec vous, vos voisins. C'est de la haine raciale», dénonce l'un d'eux. «C'est n'importe quoi. C'est la première fois que ça arrive en plus», déplore un autre. «Une croix gammée, ça rappelle une histoire un peu sombre», ajoute un ultime habitant.

Entre janvier et mai 2025, 504 actes antisémites ont été recensés en France, selon les chiffres du gouvernement.