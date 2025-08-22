Blocage du 10 septembre : Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève générale

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, a appelé à la «grève générale» ce 10 septembre, lors d'un discours aux universités d'été à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme).

Un appel clair. Ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon a, une nouvelle fois, salué le mouvement de blocage prévu ce 10 septembre, qu’il espère être la traduction citoyenne de la colère du «peuple», appelant en même temps à une «grève générale».

«Il faut que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c’est-à-dire, pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale», a-t-il lancé, alors devant plusieurs milliers de militants à Chateauneuf-sur-Isère, aux universités d’été de La France insoumise.

«Ce n’est pas à moi d’en décider, bien sûr», a-t-il rappelé, dans cette nouvelle prise de parole. Le chef de fil des Insoumis a avancé qu’une grève générale été nécessaire, puisque «le 23 septembre, nous déposerons la motion de censure pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou».

Il nous faut la grève générale le 10 septembre.



Le 23 septembre, nous déposerons une motion de censure pour renverser le Gouvernement Bayrou. Elle mettra tout le monde au pied du mur.



À quoi sert le RN, à part servir la soupe à Bayrou et à Macron ? Ils se préparent à ne pas… pic.twitter.com/Z9pX71X1aW — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 22, 2025

Le groupe politique espère en effet faire chuter le Premier ministre à l’Assemblée nationale, actuellement critiqué pour son projet de loi de finance 2026, qui sera débattu en automne, a rappelé l'AFP.

«Servir le mouvement»

«Personne ne sait comme tout ça s’est engagé, mais des milliers de gens s’y sont ralliés d’entrée de jeu», a-t-il salué. «Il s'est créé des assemblées citoyennes et qu'il va s'en créer encore d'autres», a-t-il ajouté à propos du 10 septembre, un mouvement aux contours jusqu'ici peu définis et qui réclame notamment plus de justice fiscale et un rejet du plan Bayrou pour le budget 2026 de la France.

«Notre stratégie est d’aider et de servir le mouvement», a affirmé Jean-Luc Melenchon, écartant toute accusation de récupération politique.