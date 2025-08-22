Bretagne : un homme suspecté d'être à l'origine de plusieurs incendies, dont un dans la forêt de Brocéliande, mis en examen

Un homme soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies en Bretagne, dont celui qui a ravagé 120 hectares dans la forêt de Brocéliande (Morbihan) le 17 juillet dernier, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Fin de la traque d'un pyromane en Bretagne ? Jeudi 21 août, le parquet de Lorient a annoncé la mise en examen d'un homme, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies en Bretagne.

Le dernier en date, étant celui, et non des moindres, de la forêt de Brocéliande, survenu le 17 juillet, et ayant brûlé 120 hectares. Il a été placé en détention provisoire.

Auteur de plusieurs incendies

Selon le parquet de Lorient, le mis en cause est «âgé de moins de 30 ans et demeure dans le département» du Morbihan. Il est soupçonné de «plusieurs incendies d’apparente origine suspecte (...) dans la région de Ploërmel (Morbihan)».

Devant les enquêteurs, le suspect a reconnu les faits reprochés, et avoué être l'auteur de plusieurs incendies : deux incendies le 29 avril à Sérent et Saint-Marcel, mais aussi le 12 août aux Forges de Lanouée. Et enfin celui du 17 juillet à Tréhorenteuc, au sein de la forêt de Brocéliande.

Il a ainsi été mis en examen «des chefs de destructions volontaires de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements par l'effet d'incendies, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel» pour des incendies entre avril et août, et placé en détention provisoire.

Le parquet rappelle que pour de tels faits, «la peine principale encourue est de 15 années de réclusion».