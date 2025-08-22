Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo France a émis une vigilance jaune pour risque de crues concernant un seul département pour la journée du samedi 23 août.

Soyez vigilants. Après le département d'Eure-et-Loir placé en vigilance jaune pour des crues par Météo-France le vendredi 22 août, c'est désormais celui de l'Eure qui est concerné ce samedi.

© Vigicrues

L'institut météorologique a précisé qu'une crue de faible intensité progresse sur la rivière de l'Eure, touchant actuellement «le tronçon Eure moyenne et aval» avec des débordements localisés vers Cailly-sur-Eure.

Pour rappel, un risque de crue peut entraîner des débordements et dommages localisés ou une montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les activités exposées ou saisonnières.

Il est donc recommandé de se tenir informé auprès des autorités, d'éviter les activités nautiques et de ne pas s'engager sur des routes partiellement ou totalement immergées.