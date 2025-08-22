Feux de forêt : voici les six départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo-France a placé six départements en vigilance élevée face au risque important d'incendies de forêt pour ce samedi 23 août.

En plein pic estival marqué par de fortes chaleurs et grand soleil sur une grande partie du pays, six départements du Sud-Est ont été placés en vigilance orange concernant le risque de feux de forêts ce samedi.

Sont concernés, l'Aude, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme et le Var. L'agence météorologique a précisé que «le mistral et la tramontane soufflent tout au long de la journée».

© Météo-France

Pour rappel, en vigilance orange, la météo aggrave significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparées aux normales estivales. Le risque d'incendie peut être localement très élevé.

En parallèle, 17 départements ont été placés en vigilance jaune, synonyme de risques modérés : la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente, la Dordogne, le Lot, la Haute-Vienne, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, ainsi que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.